Yüksekova'da okullar tatil edildi
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Yüksekova'da okullar tatil edildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

27.12.2019 08:55 | Son Güncelleme: 27.12.2019 08:55
Yüksekova'da okullar tatil edildi

'nin ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Hıfzı Sıhha Kurulu kararıyla, olumsuz hava koşulları nedeniyle Hakkari merkezde ve Yüksekova ilçesinde 27 2019 Cuma günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Tatil haberini sosyal medya hesaplarında paylaşan Yüksekova Kaymakamlığı, "İlçemizdeki yoğun kar yağışı devam etmesi nedeniyle, Eğitime birgün ara verilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

(Metin Tek/İHA)

Kaynak: İHA
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