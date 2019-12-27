Yüksekova'da okullar tatil edildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.
Hıfzı Sıhha Kurulu kararıyla, olumsuz hava koşulları nedeniyle Hakkari merkezde ve Yüksekova ilçesinde 27 Aralık 2019 Cuma günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi.
Tatil haberini sosyal medya hesaplarında paylaşan Yüksekova Kaymakamlığı, "İlçemizdeki yoğun kar yağışı devam etmesi nedeniyle, Eğitime birgün ara verilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi. - HAKKARİ