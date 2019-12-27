Yüksekova'da okullar tatil edildi
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Yüksekova'da okullar tatil edildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

27.12.2019 08:33 | Son Güncelleme: 27.12.2019 08:38
Yüksekova'da okullar tatil edildi

'nin ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.


Hıfzı Sıhha Kurulu kararıyla, olumsuz hava koşulları nedeniyle Hakkari merkezde ve Yüksekova ilçesinde 27 2019 Cuma günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi.


Tatil haberini sosyal medya hesaplarında paylaşan Yüksekova Kaymakamlığı, "İlçemizdeki yoğun kar yağışı devam etmesi nedeniyle, Eğitime birgün ara verilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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