23.11.2019 19:38 | Son Güncelleme: 23.11.2019 19:41

Yüksekova'da öğretmenler 15 kilometre yürüyerek velileri evlerinde ziyaret ediyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri, "Çayınızı içmeye geliyoruz" sloganıyla 15 kilometre yürüyerek velileri evlerinde ziyaret ettiler.

Yüksekova İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri, Hakkari İl Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan, Hakkari Eğitim Geliştirme İzleme Projesi kapsamında, "Çayınızı içmeye geliyoruz" sloganıyla velilere misafir oluyorlar.

"15 kilometre yürüyerek veli ziyareti yapıyorlar"

Yüksekova İmam Hatip Ortaokulu Öğretmenleri okulun bahçesinde bir araya gelip ilçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan İnanlı köyüne giderek 15 kilometre boyunca yürüyerek köyde bulunan velileri tek tek ziyaret ediyorlar. Köyün içine giden öğretmenler, gruplar şeklinde köyde dağılarak öğrencilerin evlerine gidip misafir oluyorlar. Velilerin evlerine giden öğretmenler, aile bireyleri tarafından samimi bir şekilde karşılanarak misafir ediliyor. Aileler kendi imkanlarınca öğretmenlere ikramda bulunup, onları bağırlarına basıyorlar. Veli ve öğrencilerle bir araya gelen öğretmenler, bu ziyaretlerle öğrencilerin içinde yaşadığı şartları birebir görmeyi, onları daha iyi anlamayı, veli ve öğrencilerle daha iyi bir diyalog kurmayı büyük çapta hedeflemektedir.

"Çayınızı içmeye geliyoruz"

Velileri evlerinde ziyaret eden Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Fatih Onaylı; 'Hakkari İl Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan Eğitim Geliştirme İzleme Projesi kapsamında velilerimize misafir olduklarını söyledi. Öğrencilerin akademik bilgileri yanı sıra, ahlaki gelişimi ve biyoloji gelişimleri hakkında bilgi edinmek için veli ziyaretlerini gerçekleştirdiklerin ifade eden Onaylı, "Bu ziyaretlerde çocuklarımızın çalışma ortamları hakkında bilgi edinmek ve çocuklarımızın ayağı olan veli ile iş birliğimizi güçlendirmek ve eğitimin paydaşı olan veliler bu işin içine katarak daha iyi, daha sağlıklı, nitelikli ve iş birliği çerçevesinde gelişen bir eğitim ve öğretim sürecini gerçekleştirmek üzere veli ziyaretlerini yapmış bulunmaktayız. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan bu proje kapsamında, şimdiye kadar yüzden fazla velinin evine misafir olarak çaylarını içtik. Tabi ki projenin açılımı da olduğu gibi eğitimi geliştirme ve izleme projesidir. Bu projenin bir ayağı da aslında velilerin eğitim içerine katıp daha nitelikli eğitim sunabilmek. Bu bağlamda velilerimizin misafirperverlikleri çerçevesinde biz bu projeyi gerçekleştirmiş durumdayız. Ziyaretlerimizi dün olduğu gibi bugünde yapıyoruz. Bu bağlamda bizi evlerinde kabul eden velilerimize de bizi kabul ettikleri için teşekkür ediyoruz. Çayınızı içmeye geliyoruz sloganıyla, velilerimize misafiriz" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımızın yarını için yarın size geliyoruz"

İngilizce öğretmeni olan Özge Çiftçi İse; "Bugün HEGİP projesi kapsamında veli ziyaretlerine geldik. Çocuğu öğrencilerimizin ailelerini tanıyoruz, fakat hepsini evinde görmeyi, çalışma ortamlarını görmeyi, velilerle tanışma imkanımız olmamıştı. HEGİP projesi kapsamında artık bu imkanımız oldu, köylere geldik, dağ, taş, tepe bayır gezdik. Bugün yine bir velimizin evindeyiz. Öğrencimizin çalışma ortamında görüyoruz ve çalışma hakkında bilgi ediniyoruz. Velilerimizle daha yakın fırsatı bulduk. Sadece velinin eski yıllar gibi öğretmenin ayağına gelmesi, eski sistem gibi okula gelmesi değil, öğretmeninde veliye gitmesi önemli. Bizde burada şunu diyerek, çocuklarımızın yarını için, yarın size geliyoruz" dedi

"Tüm öğretmenlerime teşekkür ediyorum"

Öğretmenlerin evinde ziyaret ettiği öğrenci Helin Yüksek ise; "Bugün öğretmenlerim beni evimde ziyaret ettiler. Benim hangi koşullarda yaşadığımı, ders ortamımı gördüler. Çok sevindik hepsine tek tek teşekkür ediyorum. İnşallah bu ziyaretler hep böyle devam eder" şeklinde konuştu.

Akşam saatlerine kadar öğretmenler tarafından yapılan veli ziyaretlerinden sonra öğretmenler tekrar ilçeye döndüler.

Kaynak: İHA