Yüksekova'da öğrenciler YKS sınavına girmenin heyecanını yaşadı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler, sınavın ilçede olmasından dolayı mutluluk yaşadı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler, sınavın ilçede olmasından dolayı mutluluk yaşadı.

Yüksekova, Derecik ve Şemdinli ilçeleri ile Büyükçiftlik, Esendere beldeleri ve köyleri de dahil olmak üzere 36 okulda toplam 7 Bin 300 öğrenci sınava girdi.

Velilerden Vedat Çoğaç gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sınavın en son 2011'de Yüksekova'da yapıldığını ve bütün veliler gibi kendisinin de heyecanlı olduğunu söyledi.

Öğrencilerin sınav için artık şehir dışına çıkmamasının büyük avantaj olduğunun ifade eden Çoğaz, "Yüksekova ekonomisi için de katkısı çok büyük. Bunu iyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Yüksekova'da dışardan gelen öğrenciler için hummalı bir çalışma yürüttük. Herkese kucak açtık. Dışarda kalan öğrencilerimizi evlerimizde barındırıyoruz. Umarım bu sınavlar Yüksekova'da yapılmaya devam edecektir." diye konuştu.

Velilerden Mehmet Salih Karaman ise sınavın ilçede yapılmasına vesile olanlara teşekkür etti.

Karaman, "Çocuklar evlerinde rahat uyuyor. Sabah anne, babasıyla sınav yerine gelmesi mükemmel bir şey. Önceden çocuklarımız çok sıkıntı çekiyordu. Artık çok şükür bu sıkıntıyı yaşamıyoruz." dedi.

Öğrencilerden Zozan Karaman da "Bütün emeklerim sonucunun bu sınava bağlı olması beni hem heyecanlandırıyor hem de strese sokuyor. Önceden başka şehirlerde sınava giriyorduk. Yol yorgunluğuyla konsantre olamıyorduk. Ama çok şükür artık Yüksekova'da sınava giriyoruz. Bu mu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulaş Güven