HAKKARİ Yüksekova'da nisanda 7 metre karla mücadele

Yüksekova'da nisanda 7 metre karla mücadeleHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, nisan ayının ilk günlerinde karla yoğun mücadele sürüyor.

Yüksekova'da nisanda 7 metre karla mücadele

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, nisan ayının ilk günlerinde karla yoğun mücadele sürüyor. Kar kalınlığının 7 metreyi aştığı yayla yollarında ekipler iş makineleri ile yoğun bir çalışma yürütüyor.

Ülke genelinde hava sıcaklıkları artarken, dağlarla çevrili Yüksekova'da ise halen kar manzaraları görülüyor. İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Mergezer Yaylası'nın yolunun açılması için de yoğun çalışma başlatıldı. İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliliği karla mücadele ekipleri, çığlar ve çukur alanlarda rüzgarın etkisiyle kar kalınlığının yer yer 7 metreyi aştığı bölgede, 7 gündür çalışma yürütüyor. Bazı askeri üs bölgelerine de ulaşım sağlanan yolun, açılması için bazen iş makineleri kullanılıyor. Çalışmaların bir hafta daha sürebileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı