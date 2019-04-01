Yüksekova'da Nesli Tükenen Balaban Kuşu Bulundu

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan inşaat ustası Taner Çavlı, nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında bulunan, Türkiye'de ise ender rastlandığı belirtilen Balaban kuşu buldu.

Yüksekova ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Vezirli Köyü'nde akşam saatlerinde ilçe merkezine gelen inşaat ustası Taner Çavlı, köy çıkışında Balaban kuşuyla karşılaştı. Yorgun ve bitkin haldeki kuşu evinde balıkla besleyen Çavlı, sabah saatlerinde ise durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bildirdi. Nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında bulunan, Türkiye'de ise ender rastlandığı belirtilen Balaban kuşu koruma altına alındı. Çavlı, yoğun kar yağışı altında ve bitkin halde bulduğu kuşun ismini ve özelliklerini ise internetten öğrendiğini ve bu nedenle de balık ve etle beslediğini anlattı. Çavlı, kuşa sahip çıktığı için mutlu olduğunu söyledi.

Yaklaşık 60 santimetre boyunda ve 5 kilo ağırlığında olan Balaban kuşu bir süre bakıldıktan sonra doğaya bırakılacak. - Hakkari

Kaynak: DHA