YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Yüksekova'da Nehil Sazlığı tekrar alev aldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı'nda yeniden yangın çıktı.

Yüksekova ilçesinin Karlı ve Vezirli köyün arasında geçen birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı'nda yeniden yangın çıktı. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yayıldı. Yangını gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, zor arazi şartlarına rağmen söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlıktan yükselen dumanlar ilçe merkezinden gözükürken, bataklıktan dolayı müdahale güçlükle yürütülüyor.