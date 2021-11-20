Yüksekova'da Nehil Sazlığı tekrar alev aldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yüksekova'da Nehil Sazlığı tekrar alev aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yüksekova'da Nehil Sazlığı tekrar alev aldı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı'nda yeniden yangın çıktı.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Yüksekova'da Nehil Sazlığı tekrar alev aldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı'nda yeniden yangın çıktı.

Yüksekova ilçesinin Karlı ve Vezirli köyün arasında geçen birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı'nda yeniden yangın çıktı. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yayıldı. Yangını gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, zor arazi şartlarına rağmen söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlıktan yükselen dumanlar ilçe merkezinden gözükürken, bataklıktan dolayı müdahale güçlükle yürütülüyor.

Yüksekova'da Nehil Sazlığı tekrar alev aldı

Yüksekova'da Nehil Sazlığı tekrar alev aldı

Yüksekova'da Nehil Sazlığı tekrar alev aldı

Yüksekova'da Nehil Sazlığı tekrar alev aldı

Yüksekova'da Nehil Sazlığı tekrar alev aldı

Yüksekova'da Nehil Sazlığı tekrar alev aldı

Yüksekova'da Nehil Sazlığı tekrar alev aldı

Yüksekova'da Nehil Sazlığı tekrar alev aldı

Yüksekova'da Nehil Sazlığı tekrar alev aldı

Yüksekova'da Nehil Sazlığı tekrar alev aldı

Bunu da gördük! Cayır cayır yanan evine odun atan adam şaşırttı

Bunu da gördük! Cayır cayır yanan evine odun atan adam şaşırttı

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title