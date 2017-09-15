Yüksekova'da Mr Cihazı Hizmete Girdi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, manyetik rezonans (MR) cihazı, hizmete girdi.



Hizmet alımı kapsamında alınarak Yüksekova Devlet Hastanesine kurulan üniteyle hastalar MR hizmeti almaya başladı.



Günde yaklaşık 150 hastanın bu hizmetten faydalanabileceği belirtildi.



MR cihazına giren hastalardan Yasemin Baran, "Özellikle Hakkari ve Van'a gitme imkanı olmayan hastalar için önemli bir hizmet oldu." dedi.



Daha önce MR filmi için Hakkari ve Van'a sevk edildiklerini anımsatan Sıtkı Biçer de "MR filmi çekmek için bazen 15-20 gün bekliyorduk. Buraya da kurulması güzel oldu. Artık başka yerlere gitmeyeceğiz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.