Yüksekova'da Miraç Kandili programı düzenlendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar camiye akın etti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar camiye akın etti.

Hakkari'de koroma virüs haritasının mavi rengine dönmesiyle uygulanan kısıtlamasının kalkmasıyla Yüksekovalı vatandaşlar Miraç Kandilini idrak etmek için camilere akın etti. Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed'in (SAV) Allahu tealanın huzuruna yükseldiği Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Merkez İhsaniye Camii'nde düzenlen programa korona virüs kurallarına uygun şekilde gelerek namaz kıldı, ellerini semaya açarak dua etti. Yüksekova Müftüsü Şakir Şahin tarafından kıldırılan yatsı namazı sonrası başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, ilahi ve kasideler seslendirildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı