Yüksekova'da mezraya yıldırım düştü: 35 kuzu telef oldu
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Yüksekova'da mezraya yıldırım düştü: 35 kuzu telef oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yüksekova'da mezraya yıldırım düştü: 35 kuzu telef oldu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 35 kuzu telef olurken, 30 kuzu da yaralandı.

Yüksekova'da mezraya yıldırım düştü: 35 kuzu telef oldu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 35 kuzu telef olurken, 30 kuzu da yaralandı.

Edinilen bilgilere olay, Yüksekova ilçesi Büyükçiftlik beldesine bağlı Kandilli mezrasında meydana geldi. Öğlen saatlerinde etkili olan yağışla birlikte mezrada bulunan kuzu sürüsüne yıldırım isabet etmesi sonucu 35 kuzu telef olurken, 30'a yakın da yaralandı. O sırada koyunların yanında olduğu söyleyen Şahin Tali, "Aniden gök görledi, şimşekler çaktı. Yıldırım düşmesi sonucu 35'e yakın kuzumuz oracıkta telef olurken, 30'a yakın da yaralı var" dedi.

Olayın yaşandığı yerde çobana zarar gelmezken, köylüler hemen telef olan kuzuların bulunduğu mezraya gittiler.

Yüksekova'da mezraya yıldırım düştü: 35 kuzu telef oldu
Yüksekova'da mezraya yıldırım düştü: 35 kuzu telef oldu
Yüksekova'da mezraya yıldırım düştü: 35 kuzu telef oldu
Yüksekova'da mezraya yıldırım düştü: 35 kuzu telef oldu
Yüksekova'da mezraya yıldırım düştü: 35 kuzu telef oldu
Yüksekova'da mezraya yıldırım düştü: 35 kuzu telef oldu
Yüksekova'da mezraya yıldırım düştü: 35 kuzu telef oldu
Yüksekova'da mezraya yıldırım düştü: 35 kuzu telef oldu
Yüksekova'da mezraya yıldırım düştü: 35 kuzu telef oldu
Yüksekova'da mezraya yıldırım düştü: 35 kuzu telef oldu
Yüksekova'da mezraya yıldırım düştü: 35 kuzu telef oldu
Yüksekova'da mezraya yıldırım düştü: 35 kuzu telef oldu
Yüksekova'da mezraya yıldırım düştü: 35 kuzu telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Metin Tek

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