Yüksekova'da "Meslek Tanıtımı ve Kariyer Günleri"

Yüksekova ilçesinde "Meslek Tanıtımı ve Kariyer Günleri" kapsamında program düzenlendi.

Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, "Tek istediğim bunun gibi bir şey" adlı motivasyon videosu gösterimi sunuldu.

Kaymakam Ramazan Kendüzler'in öğrencilere tavsiyelerde bulunmasının ardından soruların cevaplandırılmasıyla program sona erdi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, öğretmen ve öğrenciler de katıldı.

Kaynak: AA