Yüksekova'da meraya yıldırım düştü, 17 koyun telef oldu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meraya yıldırım düşmesi sonucu 17 koyun telef oldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meraya yıldırım düşmesi sonucu 17 koyun telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, öğlen saatlerinde başlayan sağanak halindeki yağmur ilçeyi etkisi altına alırken, Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Ferhan Sevin'in koyunları merada otladığı sırada yıldırım düşmesi sonucu 17 koyunu telef oldu. Olayı duyan mahalle sakinleri ise, hemen Sevin'in yardımına koştu. Şoka uğradığını belirten koyunların sahibi Ferhan Sevin, "Yağmur yağışı başlamadan önce çocuklarımı eve göndermiştim. Şimşeklerin çakmasıyla birlikte koyunların bulunduğu yerde alevler yükseldi. Bir anda neye uğradığımı şaşırdım. 17 koyunum telef oldu" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA