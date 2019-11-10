Yüksekova'da menfez yenileme çalışması

10.11.2019 13:08 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:13

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Duraklı mezrasında yetersiz kalan menfezler yenilendi.



Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, kız mevsimi öncesi çalışmalarını hız kesmeden devam ettiriyor. İlçe merkezine 14 kilometre uzaklıkta bulunan Güçlü köyüne bağlı Duraklı mezrasında yetersiz kalan eski menfezler, ekipler tarafından değiştirildi. Vatandaşların kışa sıkıntısız girmeleri için çalışmalarını sürdüren ekipler, tüm noktalara hizmet götürmeye devam edeceklerini belirtti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA