Yüksekova'da menderesler hayran bırakıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yüksekova'da menderesler hayran bırakıyor

Yüksekova'da menderesler hayran bırakıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yeşilliğin arasında uzayıp giden menderesler hayran bırakıyor.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yeşilliğin arasında uzayıp giden menderesler hayran bırakıyor.

İlçenin dümdüz ovasının içinde kıvrak şekilde uzayan menderesler, etrafını saran yeşillik ve sarı çiçeklerle büyülüyor. Yaz aylarında ovanın güzelliğinin Nehil Sazlığıyla birleştiğini belirten Mert Dayan, "Yazın Yüksekova bir başka güzel oluyor. Renkli çiçekleri, karşısında dağlar ve ortasında geçen menderesleri adeta hayran bırakıyor. Bu güzellikler içinde gezerek hepsini fotoğrafladık" dedi. - HAKKARİ

Yüksekova'da menderesler hayran bırakıyor
Yüksekova'da menderesler hayran bırakıyor
Yüksekova'da menderesler hayran bırakıyor
Yüksekova'da menderesler hayran bırakıyor
Yüksekova'da menderesler hayran bırakıyor
Yüksekova'da menderesler hayran bırakıyor
Yüksekova'da menderesler hayran bırakıyor
Yüksekova'da menderesler hayran bırakıyor
Yüksekova'da menderesler hayran bırakıyor
Yüksekova'da menderesler hayran bırakıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Donald Trump İlham Aliyev Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Özcan Deniz Aleyna Tilki Serdar Ortaç
Spor Gökhan Töre Fatih Terim Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yüksekova'da menderesler hayran bırakıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 12:38:25. #1.15#

title