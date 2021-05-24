YÜKSEKOVA'DA, MAYIS SONU 8 METRELİK KARLA MÜCADELE
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

YÜKSEKOVA'DA, MAYIS SONU 8 METRELİK KARLA MÜCADELE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı İkiyaka Dağları'nın Göllerbaşı ve Binbir bölgesinde İl Özel İdaresi ekipleri, mayıs ayının son günlerinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı İkiyaka Dağları'nın Göllerbaşı ve Binbir bölgesinde İl Özel İdaresi ekipleri, mayıs ayının son günlerinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, çığ ve fırtınanın etkisiyle kar kalınlığının yer yer 8 metreyi aştığı yayla ve askeri üs bölgesine ulaşımın sağlandığı yolu açmaya çalışıyor.

İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan İkiyaka Dağları'nın Göllerbaşı ve Binbir bölgesinde, 20 gün önce başlatılan karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediliyor. İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, yayla ve askeri üs bölgesi yolunu açmak için zorlu çalışma yürütüyor. Çığ ve fırtınanın etkisiyle kar kalınlığının yer yer 8 metreyi aştığı 16 kilometrelik yolun büyük bölümü ise açıldı. Kar küreme ve iş makineleri, çalışma sırasında kar kütlelerinin arasında neredeyse kaybolurken ekipler, yolun 2 haftada ulaşıma açılacağı belirtildi.

Göllerbaşı'ndaki kar kalınlığını görmek için bölgeye geldiğini söyleyen Alime Taşçı, "Yüksekova, yıllardır görmek istediğim bir bölgeydi. Mayıs ayının sonlarında olmamıza rağmen şu anda yer yer 8 metre. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, bu yolları açmak için büyük mücadele veriyor. Ben de bu muhteşem görüntüyü görmek için buraya geldim. Hakkari, doğasıyla insanıyla eşsiz bir yer. Yüksekova'da kar çok yağıyor ama bu kadar yüksek kar, hayatımda ilk kez görüyorum. Gökyüzüne baktığınızda karlarla bulutlar sanki birleşmiş gibi doğa harikası" dedi.

YÜKSEKOVA'DA, MAYIS SONU 8 METRELİK KARLA MÜCADELE
YÜKSEKOVA'DA, MAYIS SONU 8 METRELİK KARLA MÜCADELE
YÜKSEKOVA'DA, MAYIS SONU 8 METRELİK KARLA MÜCADELE
YÜKSEKOVA'DA, MAYIS SONU 8 METRELİK KARLA MÜCADELE
YÜKSEKOVA'DA, MAYIS SONU 8 METRELİK KARLA MÜCADELE
YÜKSEKOVA'DA, MAYIS SONU 8 METRELİK KARLA MÜCADELE
YÜKSEKOVA'DA, MAYIS SONU 8 METRELİK KARLA MÜCADELE
YÜKSEKOVA'DA, MAYIS SONU 8 METRELİK KARLA MÜCADELE
YÜKSEKOVA'DA, MAYIS SONU 8 METRELİK KARLA MÜCADELE
YÜKSEKOVA'DA, MAYIS SONU 8 METRELİK KARLA MÜCADELE
YÜKSEKOVA'DA, MAYIS SONU 8 METRELİK KARLA MÜCADELE
YÜKSEKOVA'DA, MAYIS SONU 8 METRELİK KARLA MÜCADELE
YÜKSEKOVA'DA, MAYIS SONU 8 METRELİK KARLA MÜCADELE
YÜKSEKOVA'DA, MAYIS SONU 8 METRELİK KARLA MÜCADELE
YÜKSEKOVA'DA, MAYIS SONU 8 METRELİK KARLA MÜCADELE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kağıthane'de rehin aldıkları Pakistanlıya işkence edip fidye isteyen şüpheliler yakalandı
Kağıthane'de rehin aldıkları Pakistanlıya işkence edip fidye isteyen şüpheliler yakalandı
Pençe-Şimşek Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu
Pençe-Şimşek Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu
Hakkari'de mayıs ayında 8 metre karla yoğun mücadele
Hakkari'de mayıs ayında 8 metre karla yoğun mücadele
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Murat Kurum Meral Akşener Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Deniz Çakır Necati Şaşmaz Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Mesut Özil Arda Turan Fatih Terim Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
YÜKSEKOVA'DA, MAYIS SONU 8 METRELİK KARLA MÜCADELE - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.05.2021 10:46:09. #1.13#

title