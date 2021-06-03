Yüksekova'da manda ve malak dağıtımı
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Yüksekova'da manda ve malak dağıtımı

Yüksekova'da manda ve malak dağıtımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 'Mandacılığı Geliştirme' projesi kapsamında 150 manda ve 35 malak dağıtıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 'Mandacılığı Geliştirme' projesi kapsamında 150 manda ve 35 malak dağıtıldı.

Hakkari Valiliği İl Özel İdaresi bütçesinden karşılanan 150 manda ve 35 malak, Hakkari Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde Karlı köyünde hak sahiplerine dağıtıldı. Karlı köyünde yapılan dağıtım programına Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Hakkari İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş, Tarım ve Orman İl Müdürü Vahap Şimşek, Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mandaları inceleyen Vali Akbıyık ve Kaymakam Doğramacı, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamalarda bulunan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, tarım ve hayvancılık alanında projelerinin devam ettiğini belirterek, "Yüksekova eskiden manda memleketiydi ama 2018 yılına geldiğimizde mandalar bitmişti. Şu an Allah'a şükür yaptığımız projelerle Yüksekova'da bine yakın mandamız var. Mandalar köylerimiz için bir istihdamdır. Onlar bununla peynir, süt ve yoğurt elde ediyorlar. Bizde daha iyi bir altyapı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu çerçevede burada mandıracılığı artıracağız. Bundan sonrada da projelerimiz ve yatırımlarımız devam edecektir" dedi.

Programda davetlilere manda ürünleri de ikram edildi. - HAKKARİ

Yüksekova'da manda ve malak dağıtımı
Yüksekova'da manda ve malak dağıtımı
Yüksekova'da manda ve malak dağıtımı
Yüksekova'da manda ve malak dağıtımı
Yüksekova'da manda ve malak dağıtımı
Yüksekova'da manda ve malak dağıtımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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