Yüksekova'da maddi hasarlı trafik kazası

Yüksekova'da maddi hasarlı trafik kazası

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ters yola giren kapalı kasa kamyonetin minibüs ile çarpışması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi.

04.11.2019 09:02
Yüksekova'da maddi hasarlı trafik kazası

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ters yola giren kapalı kasa kamyonetin minibüs ile çarpışması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi.


Edinilen bilgiye olay, Yüksekova ilçesi Şemdinli yolu üzerinde meydana geldi. Ters yola giren kapalı kasa kamyonet, karşı yönden gelen minibüsle kafa kafya çarpıştı. Kazada ölen yada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan araçlar, vatandaşlar tarafından kenara çekerek yol trafiğe açıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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