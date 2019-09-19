Yüksekova'da maddi hasarlı kaza

19.09.2019 21:04

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi.



Yüksekova çevreyolu ile Yenimahalle kavşağında akşam saatlerinde Erkan Atilla yönetimindeki 47 PC 663 hafif ticari kamyonet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 BJG 69 otomobil kafa kafaya çarpması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası kapanan yol, kaza yapan araçların kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.



Kazaya karışan Erkan Atilla; "Şemdinli'de ikamet etmekteyim. Havaalananından arkadaşımı alacaktım. Diğer araçta çevre yolu ile birleşen Yenimahalle yolundan geliyordu trafik ışıkları olmadığı için kafa kafaya çarpıştık. Çok şükür hiç birimize zarar gelmedi. Ama araçlarda bayağı maddi hasar oluştu" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA