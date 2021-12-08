Yüksekova'da lapa lapa kar yağışı - Haberler
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Yüksekova'da lapa lapa kar yağışı

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Haberler | Güncel

Yüksekova'da lapa lapa kar yağışı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan lapa lapa kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Yüksekova'da lapa lapa Kar yağışı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan lapa lapa kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Günlerdir Meteoroloji tarafından yağış ile ilgili uyarılar yapılmasıyla akşam saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. İlçede günlerdir süren güneşli hava, akşam saatlerinde yerini lapa lapa kar yağışına bıraktı. İpekyolu ve Cengiz Topel caddeleri üzerinde seyir halinde olan sürücüler ilerlemekte zorlanırken, Yüksekova Belediyesi, Karayolları, İl Özel İdaresi ekipleri de karla mücadele çalışmaları için hazır bekletiliyor. 2 aydan fazladır özellikle akşamları soğuk havanın ilçede hakim olduğunu ifade eden İskender Danış, "Havanın temizlenmesi ve tarım açısından kar yağışı iyi oldu. Günlerdir meteoroloji tarafından uyarılar yapılıyordu. Nihayet bu akşam yağdı. İnşallah fazla yağmaz da yollar kapanmaz"dedi.

Yetkililer ise yollarda oluşacak sis ve buzlanmadan dolayı sürücüleri uyardı.

Yüksekova'da lapa lapa kar yağışı

Yüksekova'da lapa lapa kar yağışı

Yüksekova'da lapa lapa kar yağışı

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