Yüksekova'da lapa lapa kar yağışı
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Yüksekova'da lapa lapa kar yağışı

26.11.2020 12:41 | Son Güncelleme: 26.11.2020 12:48

Yüksekova'da lapa lapa kar yağışı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan lapa lapa kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Yüksekova'da lapa lapa kar yağışı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan lapa lapa kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede günlerdir aralıklı süren yağış, öğle saatlerinde yerini lapa lapa kar yağışına bıraktı. İpekyolu ve Cengiz Topel caddeleri üzerinde seyir halinde olan sürücüler ilerlemekte zorlanırken; Yüksekova Belediyesi, Karayolları, İl Özel İdaresi ekipleri de karla mücadele çalışmaları için hazır bekletiliyor.

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Ferhat Yiğit isimli vatandaş, kar yağışının etkili olmasının iyi olduğunu belirterek, "Havanın temizlenmesi ve tarım açısından kar yağışı iyi oldu" dedi.

Yetkililer ise yollarda oluşacak sis ve buzlanmadan dolayı sürücüleri uyardı.

Yüksekova'da lapa lapa kar yağışı
Yüksekova'da lapa lapa kar yağışı
Yüksekova'da lapa lapa kar yağışı
Yüksekova'da lapa lapa kar yağışı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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