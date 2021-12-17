Yüksekova'da lapa lapa kar yağdı, her yer beyaza büründü - Haberler
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Yüksekova'da lapa lapa kar yağdı, her yer beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Haberler | Güncel

Yüksekova'da lapa lapa kar yağdı, her yer beyaza büründü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan lapa lapa kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, her yeri beyaza bürüdü.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Yüksekova'da lapa lapa kar yağdı, her yer beyaza büründü

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan lapa lapa kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, her yeri beyaza bürüdü.

Meteoroloji tarafından yağış ile ilgili uyarılar yapılmasıyla akşam saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. İlçede günlerdir süren güneşli hava, akşam saatlerinde yerini lapa lapa kar yağışına bıraktı. İpekyolu ve Cengiz Topel caddeleri üzerinde seyir halinde olan sürücüler ilerlemekte zorlanırken, Yüksekova Belediyesi, Karayolları, İl Özel İdaresi ekipleri de karla mücadele çalışmaları için hazır bekletiliyor.

Kaç gündür güneşli ve soğuk hava olduğu söyleyen Süleyman Atılgan, "Havanın temizlenmesi için gayet güzel çünkü ilçede baya kirli hava mevcut. Meteoroloji tarafından uyarılar yapılıyordu ve nihayet gece saatlerinde yağdı. Bu sene kar yağsın çünkü kuraklıkta var, bu karla biter"dedi.

Yetkililer ise yollarda oluşacak sis ve buzlanmadan dolayı sürücüleri uyardı.

Yüksekova'da lapa lapa kar yağdı, her yer beyaza büründü

Yüksekova'da lapa lapa kar yağdı, her yer beyaza büründü

Yüksekova'da lapa lapa kar yağdı, her yer beyaza büründü

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İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Son Dakika Haberleri

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