Yüksekova'da kuyuya düşen 3 yavru köpek kurtarıldı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 gündür kuyuda mahsur kalan yavru köpekler kurtarıldı.
03.09.2020 18:07 | Son Güncelleme: 03.09.2020 18:12
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 gündür kuyuda mahsur kalan yavru köpekler kurtarıldı.
İlçenin Esendere yolu üzerindeki Güllüce köyü yakınlarındaki kuyuya düşen 3 yavru köpek mahsur kaldı.
Kuyudan gelen ses üzerine harekete geçen vatandaşlar, hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yavru köpekleri kurtarmak için çalışma başlattı.
Ekipler kısa sürede kuyunun içine girerek yavru köpekleri mahsur kaldıkları yerden çıkardı.
Kaynak: AA