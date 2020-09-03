Yüksekova'da kuyuya düşen 3 yavru köpek kurtarıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yüksekova'da kuyuya düşen 3 yavru köpek kurtarıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 gündür kuyuda mahsur kalan yavru köpekler kurtarıldı.

03.09.2020 18:07 | Son Güncelleme: 03.09.2020 18:12

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 gündür kuyuda mahsur kalan yavru köpekler kurtarıldı.

İlçenin Esendere yolu üzerindeki Güllüce köyü yakınlarındaki kuyuya düşen 3 yavru köpek mahsur kaldı.

Kuyudan gelen ses üzerine harekete geçen vatandaşlar, hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yavru köpekleri kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekipler kısa sürede kuyunun içine girerek yavru köpekleri mahsur kaldıkları yerden çıkardı.

Yüksekova'da kuyuya düşen 3 yavru köpek kurtarıldı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Wilma Elles Demet Şener Fatma Girik Çağatay Ulusoy
Spor Falcao Erol Bulut Metin Oktay Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Osman Çilenti Kurtuluş Yurt Derya Çayırgan Süleyman Sarılar
Şu an buradasınız: Yüksekova'da kuyuya düşen 3 yavru köpek kurtarıldı - Hakkari
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.9.2020 18:15:47. #1.15#
title