Yüksekova'da kuyuya düşen 3 yavru köpek kurtarıldı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kuyuda mahsur kalan yavru köpekler kurtarıldı.
03.09.2020 17:11 | Son Güncelleme: 03.09.2020 17:15
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kuyuda mahsur kalan yavru köpekler kurtarıldı.
İlçenin Esendere yolu üzerindeki Güllüce köyü yakınlarında kuyuya düşen 3 yavru köpeği gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kuyunun içine giren yavru köpekleri mahsur kaldıkları yerden çıkardı.
Kaynak: AA