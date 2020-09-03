Yüksekova'da kuyuya düşen 3 yavru köpek kurtarıldı
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Yüksekova'da kuyuya düşen 3 yavru köpek kurtarıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kuyuda mahsur kalan yavru köpekler kurtarıldı.

Yüksekova'da kuyuya düşen 3 yavru köpek kurtarıldı
03.09.2020 17:11 | Son Güncelleme: 03.09.2020 17:15

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kuyuda mahsur kalan yavru köpekler kurtarıldı.

İlçenin Esendere yolu üzerindeki Güllüce köyü yakınlarında kuyuya düşen 3 yavru köpeği gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kuyunun içine giren yavru köpekleri mahsur kaldıkları yerden çıkardı.

Kaynak: AA

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