Yüksekova'da kurulan tekstil atölyesinde 350 kişiyi istihdam edecek
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Yüksekova'da kurulan tekstil atölyesinde 350 kişiyi istihdam edecek

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 350 kişinin istihdam edileceği tekstil atölyesi hizmete giriyor.

Yüksekova'da kurulan tekstil atölyesinde 350 kişiyi istihdam edecek
27.06.2020 21:53 | Son Güncelleme: 27.06.2020 22:30

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 350 kişinin istihdam edileceği tekstil atölyesi hizmete giriyor.

İstanbul'da çalıştığı tekstil fabrikasında deneyim kazanan Yüksekovalı Soner İşleyen, memleketine dönerek kendi işini kurmaya karar verdi.

İlçede 4 bin 500 metrekare alan üzerine tekstil atölyesi kuran işleyen, ilk etapta 100 kişi istihdam ediyor.

Bu sayıyı ilerleyen süreçte 350 kişiye çıkarmayı hedefleyen İşleyen, önümüzdeki günlerde üretime başlayacaklarını söyledi.

İlk etapta Irak'a 25, İran'a ise 15 milyon maske ihraç etmek için üretime başlayacaklarını ifade eden İşleyen, istihdam sayısını verilecek eğitimlerin ardından kademeli olarak arttıracaklarını belirtti.

Yoğunlukla kadın ve erkek kabanı üreterek Avrupa ülkelerine ihraç edeceklerini kaydeden İşleyen, "Bu işe bir kaç makineyle başladık. Daha sonra işimizi büyüttük. Yüksekova'da istihdam alanı oluşturma fikri başladı bende. Bu durumu gerekli mercilerle paylaştım. Olumlu cevaplar aldık. Memleketimizin de böyle bir istihdama ihtiyacı vardı. Hakkari Valiliği ve Yüksekova Kaymakamlığı bu konuda bize destek verdi." diye konuştu.

Kaynak: AA

Manşet

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