Yüksekova'da Kültür Sanat Etkinlikleri
Yüksekova ilçesinde Kamışlı ilk ve ortaokulunda kültür sanat etkinliği düzenlendi.
Yüksekova ilçesinde Kamışlı ilk ve ortaokulunda kültür sanat etkinliği düzenlendi.
Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezinin konferans salonunda düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Ardından öğretmen ve öğrenciler tarafından işaret diliyle dans gösterisi yapıldı.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, merkezinde girişinde öğrencilerin sergilediği yağlı boya ve fotoğraf sergisini gezdi.
Öğrencilerin kaynaşması ve sosyalleşmesini sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliğe, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kurdoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.