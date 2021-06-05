Yüksekova'da koyun kırpma mesaisi
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Yüksekova'da koyun kırpma mesaisi

Yüksekova'da koyun kırpma mesaisi
Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan - Haberler | Güncel

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde havaların ısınmasıyla yaylalara çıkan besiciler, Cilo Dağı eteklerinde hayvanlarının yünlerini kırpıp yazlık bakımlarını yapmaya başladı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde havaların ısınmasıyla yaylalara çıkan besiciler, Cilo Dağı eteklerinde hayvanlarının yünlerini kırpıp yazlık bakımlarını yapmaya başladı. Besiciler, koyunlardan elde ettikleri yünü satarak gelir elde ediyor.

Yüksekova'da, kışın ağıllarda beslenen hayvan sürüleri, karların erimesiyle zengin bitki örtüsüne sahip yüksek rakımlı yaylalara çıkarılıyor. Uzun geçen kış mevsiminin ardından hayvanlarını yaylalarda otlatarak yemden tasarruf eden besiciler, şimdi de koyunların rahatlaması, et ve süt veriminin artması için yünlerini kırpma işlemlerine başladı. Yüksekova'ya 17 kilomertere uzaklıktaki Cilo Dağı eteklerinde bulunan Kadı köyü sakinleri her yıl olduğu gibi bu yılda koyun kırpma işlemlerine başladı. Orşe yaylasında yapılan koyun kırpma işlemlerine vatandaşlar da ilgi gösterdi.

 

Hayvanların sıcak havada rahatlaması için kırpma işlemi yaptıklarını belirten Gökhan Kaplan, "Her yıl haziran ayında köylüler olarak bir araya geliyoruz ve koyunlarımızı şenlik havasında kırpıyoruz. Her sene imece usulü ile Orşe yaylasında toplanıyoruz. Kendi aralarımızda ilk önce yemek çin koyun ve keçi kesiyoruz. Bir şenlik havasında koyun kırpma mesaimiz başlıyor. Bizde hayvancılık giderek azalmaya başlıyor. Amacımız hayvancılığı attırmak yükseğe taşıyıp ülkemize katkımız olsun istiyoruz. Bu konuda devletimizinde desteklerini bekliyoruz.  Kırptığımız koyunların yünleriyle evlerimizde yatak, yorgan, yastık yapıyoruz" dedi. 

Yüksekova'da koyun kırpma mesaisi
Yüksekova'da koyun kırpma mesaisi
Yüksekova'da koyun kırpma mesaisi
Yüksekova'da koyun kırpma mesaisi
Yüksekova'da koyun kırpma mesaisi
Yüksekova'da koyun kırpma mesaisi
Yüksekova'da koyun kırpma mesaisi
Yüksekova'da koyun kırpma mesaisi
Yüksekova'da koyun kırpma mesaisi
Yüksekova'da koyun kırpma mesaisi
Yüksekova'da koyun kırpma mesaisi
Yüksekova'da koyun kırpma mesaisi
Yüksekova'da koyun kırpma mesaisi
Yüksekova'da koyun kırpma mesaisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan

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