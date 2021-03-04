Yüksekova'da Kovid-19 denetimi yapıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde salgınla mücadele kapsamında denetimler arttırıldı.

Kontrollü normalleşme sürecinde ilk sıraya giren Hakkari'de hayat normale dönmeye başladı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, kurum amirleri ve denetim ekipleriyle çarşı merkezindeki esnafı denetledi. Esnafın sorun ve taleplerini de dinleyen Doğramacı, hijyen kurallarının yetersiz görüldüğü yerlere de uyarılarda bulundu.

Doğramacı, gazetecilere, Hakkari'nin salgınla mücadele konusunda ilk üçe girip başarılı bir il olduğunu söyledi.

Hakkari'nin normalleşmeye başladığını ifade eden Doğramacı, şöyle konuştu:

"Yüksekova'nın ilçe bazında en iyi olan ilçelerden biri. Biz bu durumun sürdürülebilmesi için İçişleri Bakanlığının genelgesiyle bütün Türkiye'de bir denetim süreci başladı. Artık dinamik denetim sürecine girdik. Bundan sonra sürekli esnafımızı denetleyeceğiz .Vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz. Bu süreç bitinceye kadar il olarak mavi renkte kalmak istiyoruz. Bunun için gerekli çalışmaları 300 kişilik bir ekiple başlattık. Bundan sonra 7 gün 24 saat esasına göre denetimlerimiz devam edecek. Esnafımızı ilk etapta uyarıyoruz. Herkes yaptığı işi düzgün yaparsa inşallah mavi renkten başka bir renge dönmeden bu salgın sürecini bitiririz. Yüksekovalılara da bu süreçte göstermiş oldukları mücadeleden dolayı da teşekkür ederim."

Doğramacı'ya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar ve Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulaş Güven