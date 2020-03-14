Yüksekova'da koronavirüse karşı tedbirler arttırıldı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması başlatıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması başlatıldı.

Yüksekova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, okullar, camiler, toplu taşıma araçları, kamu kurumları ve halkın yoğun kullandığı yerleri dezenfekte etti.

Belediyenin veteriner hekimi Hekim Kaçan, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyada küresel bir salgın haline gelen koronavirüs ile ilgili belediye olarak önlem aldıklarını söyledi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı'nın talimatlarıyla harekete geçtiklerini belirten Kaçan, "Kamu kuruluşları, toplu taşıma araçları, camiler, parklar ve okullarda dezenfekte işlemlerine başladık. Belirli periyotlarla dezenfekte işlemleri devam edecek. Panik yaratmadan bu hastalığa karşı elimizden geldiğince tedbir alarak virüsün önüne geçmek istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA