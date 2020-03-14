Yüksekova'da Koronavirüs'e karşı tedbirler arttırıldı
Ekiplerin toplu taşıma araçları, camiler ve kurumlarda dezenfekte işlemi yapması Veteriner Hekim Kaçan ile röportaj HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde koronavirüs ile ilgili dezenfekte işlemleri başlatıldı.
14.03.2020 14:29 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:31
Ekiplerin toplu taşıma araçları, camiler ve kurumlarda dezenfekte işlemi yapması
Veteriner Hekim Kaçan ile röportaj
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde koronavirüs ile ilgili dezenfekte işlemleri başlatıldı.
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Kaynak: AA
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