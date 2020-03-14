Yüksekova'da Koronavirüs'e karşı tedbirler arttırıldı Ekiplerin toplu taşıma araçları, camiler ve kurumlarda dezenfekte işlemi yapması Veteriner Hekim Kaçan ile röportaj HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde koronavirüs ile ilgili dezenfekte işlemleri başlatıldı.

Ekiplerin toplu taşıma araçları, camiler ve kurumlarda dezenfekte işlemi yapması Veteriner Hekim Kaçan ile röportaj HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde koronavirüs ile ilgili dezenfekte işlemleri başlatıldı. Kaynak: AA Haberin Videosu: Yüksekova'da Koronavirüs'e karşı tedbirler arttırıldı