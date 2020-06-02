Yüksekova'da koronavirüs denetimi
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Yüksekova'da koronavirüs denetimi

Yaşar KAPLAN/YUKSEKOVA(Hakkari),DHA-HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezinin girişi ve çıkışlarında sıkı denetim yapıldı.

Yüksekova'da koronavirüs denetimi
02.06.2020 10:46 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:49

Yaşar KAPLAN/YUKSEKOVA(Hakkari),DHA-HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezinin girişi ve çıkışlarında sıkı denetim yapıldı. 

Yüksekova'da, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, kentin giriş ve çıkışlarında sağlık taraması yapıldı. İpek yolu üzerinde bulunan Dağlıca kavşağında yapılan denetimlerde, sağlık ekiplerinin yanı sıra polis ve zabıta ekipleri de görev aldı. Durdurulan araçlarda, sağlık ekipleri tarafından sürücü ve yolcuların ateş ölçümü yapıldı. Trafik ekipleri de otobüslerde yolcu sayısı ve oturma düzenine yönelik kontrolde bulundu. Ayrıca vatandaşlar almaları gereken tedbirler konusunda bilgilendirildi.

  


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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