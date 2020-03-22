Yüksekova'da korona virüsüne karşı tedbir
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Çin Halk Cumhuriyeti, Yüksekova, Hakkari, Yerel

Yüksekova'da korona virüsüne karşı tedbir

Yüksekova'da korona virüsüne karşı tedbir Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde korona virüsüne karşı tedbirler alınmaya devam ediyor.

22.03.2020 09:27 | Son Güncelleme: 22.03.2020 09:28
Yüksekova'da korona virüsüne karşı tedbir

Yüksekova'da korona virüsüne karşı tedbir

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde korona virüsüne karşı tedbirler alınmaya devam ediyor.

Çin'in Wuhan kentinden ortaya çıkan ve dünyada hızla yayılan korona virüsü Türkiye'de de can almaya devam ediyor. Yüksekova ilçesindeki bir iş yerinde müşteri ile temassız bir alışveriş için şeritler çekerek satış yapılıyor. İş yerine gelen Fırat Karael isimli müşteri, Türkiye geneli yapılan uygulamaların Yüksekova'da da hayata geçirildiğini belirterek, "Malum İran'la komşuyuz, onun için biz Yüksekovalılar daha dikkatli olmalıyız. Bugün bu iş yerinde böyle şerit çekilmiş ve 1 metre mesafenin olması gayet güzel. Bizde işlemlerimizi yapıp, yetkililerden yapılan duyurulara dikkat edip evde kalmaya bakacağız" dedi.

İş yeri çalışanı İhsan Tüner ise korona virüse karşı tedbir aldıklarını belirterek, "Müşteri ile temas olmasın diye şerit ve 1 metre mesafe bırakarak işimizi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelge kapsamında da ilçedeki tüm berber, kuaför ve güzellik merkezleri faaliyetlerini durdurdu.

Berber Harun Kameri de, İçişleri Bakanlığının kararıyla ikinci bir emre kadar iş yerlerini kapattıklarını belirterek, "İnşallah kısa sürede bunu atlatır, tekrar hayatımıza devam ederiz. Bizde esnaf olarak vatandaşlara evde kal diyoruz" şeklinde konuştu

Öte yandan, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı'nın talimatlarıyla ilk olarak camilerde ve daha sonra zabıta ekipleri sokak sokak dolaşarak vatandaşın evde kalması için anons yaptı.

Yüksekova'da korona virüsüne karşı tedbir

Kaynak: İHA

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Yüksekova'da korona virüsüne karşı tedbir

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