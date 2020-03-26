Yüksekova'da korona virüs denetimi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ve zabıta ekipleri korona virüs kapsamında esnafı denetledi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ve zabıta ekipleri korona virüs kapsamında esnafı denetledi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye'de de görülmeye başlayan korona virüsüne karşı tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Bu tedbirler kapsamında Yüksekova Kaymakamlığının talimatıyla polis ve zabıta ekipleri korona virüs salgınından dolayı Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan esnafı denetledi. Denetlemede vatandaşların kaldırıma bıraktıkları eşyalar tek tek kaldırılırken, korona virüsüne karşı da bilgilendirme yapıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA