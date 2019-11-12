Yüksekova'da korkutan yangın
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Yüksekova'da korkutan yangın

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ikamet eden Rahmi Alıcı'ya ait evde çıkan yangın korkuttu.

12.11.2019 09:15 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:20
Yüksekova'da korkutan yangın

'nin ilçesinde ikamet eden Rahmi Alıcı'ya ait evde çıkan yangın korkuttu.


İlçenin Güngör Mahallesi'nde ikamet eden Rahmi Alıcı'ya ait evin balkonunun altındaki odunlardan kaynakladığı sanılan yangın, kısa sürede büyüdü. verilmesi üzerine olayın yaşandığı bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kısa süre içerisinde yangına müdahalede bulunup söndürdü.


Yaşanan yangın büyük çapta maddi zarara yol açtı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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