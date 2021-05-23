Yüksekova'da kısıtlama sessizliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yüksekova'da kısıtlama sessizliği

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Haberler | 3. Sayfa

Yüksekova'da kısıtlama sessizliği Türkiye genelinde pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de devam ediyor.

Yüksekova'da kısıtlama sessizliği

HAKKARİ - Türkiye genelinde pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de devam ediyor.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de cuma akşamı saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Başlayan kısıtlamanın ardında ilçe sessizliğe büründü. Her yerde olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de yaşayan vatandaşlar bu tedbir kapsamında evlerinde kalmaya devam ediyor.

2 günlük kısıtlama nedeniyle vatandaşların evlerine çekilmesiyle şehir sessizliğe büründü. Cuma saat 21.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, 24 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

Polis ekipleri ise korona virüs tedbirleri kapsamında ilçenin en işlek yollarında denetimlerini sürdürüyor.

Yüksekova'da kısıtlama sessizliği
Yüksekova'da kısıtlama sessizliği
Yüksekova'da kısıtlama sessizliği
Yüksekova'da kısıtlama sessizliği
Yüksekova'da kısıtlama sessizliği
Yüksekova'da kısıtlama sessizliği
Yüksekova'da kısıtlama sessizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Metin Tek

Fransa'da test krizi! Türkiye'de yapılan PCR testi kabul edilmedi
Fransa'da test krizi! Türkiye'de yapılan PCR testi kabul edilmedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Volkan Bozkır Süleyman Soylu Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu
Magazin Hülya Avşar Hande Ataizi Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Cenk Tosun Fatih Terim Burak Yılmaz Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yüksekova'da kısıtlama sessizliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.5.2021 16:27:27. #1.16#

title