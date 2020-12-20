Yüksekova'da kısıtlama sessizliği
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Yüksekova'da kısıtlama sessizliği

20.12.2020 16:22 | Son Güncelleme: 20.12.2020 16:26
Yüksekova'da kısıtlama sessizliği

HAKKARİ (İHA) – Türkiye genelinde pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de sessizliğe neden oldu.

HAKKARİ (İHA) – Türkiye genelinde pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de sessizliğe neden oldu.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de cuma akşamı saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Başlayan kısıtlamanın ardında ilçe sessizliğe büründü. Her yerde olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de yaşayan vatandaşlar bu tedbir kapsamında evlerinde kalmaya devam ediyor.

2 günlük kısıtlama nedeniyle vatandaşların evlerine çekilmesiyle şehir sessizliğe büründü. Cuma saat 21.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, 21 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

Polis ekipleri ise korona virüs tedbirleri kapsamında ilçenin en işlek yollarında ve mahallerde denetimlerini sürdürüyor. - HAKKARİ

Yüksekova'da kısıtlama sessizliği
Yüksekova'da kısıtlama sessizliği
Yüksekova'da kısıtlama sessizliği
Yüksekova'da kısıtlama sessizliği
Yüksekova'da kısıtlama sessizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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