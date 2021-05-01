Yüksekova'da kısıtlama denetimi
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Yüksekova'da kısıtlama denetimi

Yüksekova'da kısıtlama denetimi
Demirören Haber Ajansı / Yaşar KAPLAN - Haberler | Güncel

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 17 günlük tam kapanmanın ikinci gününde denetimler sürdü.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 17 günlük tam kapanmanın ikinci gününde denetimler sürdü. Polis ekipleri, araç sürücüleri ile yayaları durdurup izin belgelerini tek tek kontrol etti.

Tüm Türkiye'de koronavirüs ile mücadele kapsamında 29 Nisan günü başlatılan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde polisin denetimleri sürüyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde birçok noktada denetim yapan ekipler, araçları tek tek durdurup, izin ve seyahat belgelerini kontrol etti. Ekipler yoldan geçen vatandaşları da durdurup izin kağıtlarını sordu.


Yüksekova'da kısıtlama denetimi
Yüksekova'da kısıtlama denetimi
Yüksekova'da kısıtlama denetimi
Yüksekova'da kısıtlama denetimi
Yüksekova'da kısıtlama denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar KAPLAN

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