Yüksekova'da kış uykusundan uyanan yılanlar yuvalarından çıktı
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Yüksekova'da kış uykusundan uyanan yılanlar yuvalarından çıktı

Yüksekova'da kış uykusundan uyanan yılanlar yuvalarından çıktı
Demirören Haber Ajansı / Yaşar KAPLAN - Haberler | Güncel

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinin 'Yılan Pınarı' bölgesinde havaların ısınmasıyla birlikte sürü halinde yılanlar görüldü.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinin 'Yılan Pınarı' bölgesinde havaların ısınmasıyla birlikte sürü halinde yılanlar görüldü. Yüksekova Belediyesi Veteriner Hekimi Hekim Kaçan, yılanlara zarar verilmemesi gerektiğini belirterek, "Eğer yılanlar öldürülürse doğal döngü bozulacaktır. Bu sefer fareler ortaya çıkacaktır. Fareleri öldürmek zorunda kalacağız. Böcekler ortaya çıkacaktır" dedi.

Yüksekova ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yürekli Köyü'ndeki 'Yılan Pınarı' bölgesinde, havaların ısınmasıyla birlikte yuvalarından çıkan yılanlar sürü halinde görüntülendi. Yürekli köyünde yaşayan Feyyaz Kartal, köyde her yıl nisan ve mayıs aylarında yılanların çiftleştiklerini söyledi. Kartal, "Havaların ısınmasıyla birlikte 'Yılan Pınarı' bölgesi dediğimiz burada yılanlar çiftleşirler. Binlerce yılan bu kayaların arasından sürü halinde çıkarlar. Bunlar su yılanı hiçbir zararı yok. Kimse de korkmuyor ve boyları da 1 veya 1,5 metre buluyor. Büyüklerimiz 'Yılanları, hiçbir şekilde öldürmeyin' dediler. Kimse de öldürmüyor. Köylüler ve Yüksekova'dan gelenler sadece yılanları görmek istiyor" dedi. 

'EVLERE DE GİRMEYE ÇALIŞACAKLARDIR'Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yüksekova Belediyesi Veteriner Hekimi Hekim Kaçan, yılanların soğukkanlı hayvanlar olduğunu, nisan ve mayıs aylarında kış uykusundan uyandıklarını söyledi. Kaçan, "Yılanlar kış uykusundan uyanmak, metabolizmalarını düzeltmek için güneşlenmeye çalışırlar. Havalar hala soğuk olduğu için evlere de girmeye çalışacaklar. Daha sıcak bir alan bulmaya çalışacaklar  Buradaki yılanlar zehirsiz yılanlardır. Su yılanları burada çok fazladır. Vatandaşlar yılanlardan korkmasın" dedi.'ÖLDÜRÜP DOĞA DENGESİNİ BOZMAYIN'Bu yılanların öldürülmesi halinde doğanın dengesinin bozulacağını belirten Kaçan, "Bu yılanlara saldırılmadığı sürece kimseye zarar vermeyecektir. Eğer yılanlar öldürülürse doğal döngü bozulacaktır. Bu sefer fareler ortaya çıkacaktır. Fareleri öldürmek zorunda kalacağız. Böcekler ortaya çıkacaktır. Bu sefer de zirai ilaçlar kullanmak zorunda kalacağız. ve en sonunda insanlar için kanserojen olan ilaçlar kullanmak zorunda kalacağız. Bu neden bu döngüyü hiçbir şekilde bozmamamız gerekir. Hiçbir şekilde bu yılanlara zarar vermememiz gerekir" diye konuştu.

Yüksekova'da kış uykusundan uyanan yılanlar yuvalarından çıktı
Yüksekova'da kış uykusundan uyanan yılanlar yuvalarından çıktı
Yüksekova'da kış uykusundan uyanan yılanlar yuvalarından çıktı
Yüksekova'da kış uykusundan uyanan yılanlar yuvalarından çıktı
Yüksekova'da kış uykusundan uyanan yılanlar yuvalarından çıktı
Yüksekova'da kış uykusundan uyanan yılanlar yuvalarından çıktı
Yüksekova'da kış uykusundan uyanan yılanlar yuvalarından çıktı
Yüksekova'da kış uykusundan uyanan yılanlar yuvalarından çıktı
Yüksekova'da kış uykusundan uyanan yılanlar yuvalarından çıktı
Yüksekova'da kış uykusundan uyanan yılanlar yuvalarından çıktı
Yüksekova'da kış uykusundan uyanan yılanlar yuvalarından çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar KAPLAN

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