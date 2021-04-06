Yüksekova'da karların erimesiyle koyunlar meralara çıkmaya başladı
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Yüksekova'da karların erimesiyle koyunlar meralara çıkmaya başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karların erimesiyle koyunlar meraya çıkmaya başladı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karların erimesiyle koyunlar meraya çıkmaya başladı.

Zorlu geçen kış aylarını geride bırakan küçükbaş hayvan üreticileri, karların erimesiyle yeşile bürünen meralara çıktı. Yüksekova'da hayvanlarını ahır ve ağıllarda kuru ot, saman ile besleyen küçükbaş hayvan üreticileri, havaların ısınmasıyla büyük mutluluk yaşadı. Beyaz örtünün kalkmasıyla hayvanlar Yüksekova'nın meralarında otlamaya başlarken üreticiler de yem maliyetinden kurtuldu.

Zorlu geçen bir sürecin ardında kış sezonunu geride bırakmanın sevincini yaşadıklarını belirten Sabahattin Diri, "Çobanlık yapıyoruz. Bu sene ilkbahar biraz daha erken geldi. Bizde artık koyunları ahırdan çıkartıp meralara getirdik. Aslında biz bu kadar erken beklemiyorduk. Bizim için bir ay daha vardı. Şükür artık karların erimesiyle hayvanlarımızı otlatmaya çıkartıyoruz" dedi. - HAKKARİ

Yüksekova'da karların erimesiyle koyunlar meralara çıkmaya başladı
Yüksekova'da karların erimesiyle koyunlar meralara çıkmaya başladı
Yüksekova'da karların erimesiyle koyunlar meralara çıkmaya başladı
Yüksekova'da karların erimesiyle koyunlar meralara çıkmaya başladı
Yüksekova'da karların erimesiyle koyunlar meralara çıkmaya başladı
Yüksekova'da karların erimesiyle koyunlar meralara çıkmaya başladı
Yüksekova'da karların erimesiyle koyunlar meralara çıkmaya başladı
Yüksekova'da karların erimesiyle koyunlar meralara çıkmaya başladı
Yüksekova'da karların erimesiyle koyunlar meralara çıkmaya başladı
Yüksekova'da karların erimesiyle koyunlar meralara çıkmaya başladı
Yüksekova'da karların erimesiyle koyunlar meralara çıkmaya başladı
Yüksekova'da karların erimesiyle koyunlar meralara çıkmaya başladı
Yüksekova'da karların erimesiyle koyunlar meralara çıkmaya başladı
Yüksekova'da karların erimesiyle koyunlar meralara çıkmaya başladı
Yüksekova'da karların erimesiyle koyunlar meralara çıkmaya başladı
Yüksekova'da karların erimesiyle koyunlar meralara çıkmaya başladı
Yüksekova'da karların erimesiyle koyunlar meralara çıkmaya başladı
Yüksekova'da karların erimesiyle koyunlar meralara çıkmaya başladı
Yüksekova'da karların erimesiyle koyunlar meralara çıkmaya başladı
Yüksekova'da karların erimesiyle koyunlar meralara çıkmaya başladı
Yüksekova'da karların erimesiyle koyunlar meralara çıkmaya başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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