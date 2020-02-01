Yüksekova'da karla mücadele çalışmaları

01.02.2020 14:44 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:01

Yüksekova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, ilçede etkili olan kar ve tipi sonrası kapanan cadde ve sokakların açılması için çalışma başlattı.

Vatandaşların mağdur olmaması, ulaşımın rahat sağlanması amacıyla başlatılan çalışmaların ilçe genelinde eş zamanlı devam edeceği bildirildi.

Yüksekova Belediyesi Fen İşleri Müdürü Erol Zirek, yaptığı açıklamada, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı'nın talimatları doğrultusunda ekiplerin aralıksız çalıştığını kaydetti.

İlçe genelinde karla mücadele çalışması yaptıklarını belirten Zirek, vatandaşlardan da çalışmaların sağlıklı yürütülmesi konusunda destek beklediklerini aktardı.

Kaynak: AA