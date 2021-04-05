YÜKSEKOVA'DA KARDELEN GÜZELLİĞİ
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YÜKSEKOVA'DA KARDELEN GÜZELLİĞİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi, baharın gelmesiyle çiçeklerle kaplandı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi, baharın gelmesiyle çiçeklerle kaplandı. Açan kardelenler, ovada seyrine doyumsuz manzara sunuyor.

Hakkari'ye 80 kilometre uzaklıktaki çevresi dağlarla çevrili, düz ovaya kurulu olan Yüksekova ilçesi, ilkbahar aylarıyla çiçeklendi. İlçe merkezi çevresindeki ovanın yeşil örtüsü, baharda boy vermeye başlayan kardelenler ve 4 bin 200 rakımlı Cilo Dağları'ndaki beyaz kar örtüsünün oluşturduğu görsel şölen, fotoğraf sanatçılarının ilgisini çekiyor. Çiçekler arasındaki çobanın koyun sürüsünü otlatması ise güzel manzara oluşturdu.

YÜKSEKOVA'DA KARDELEN GÜZELLİĞİ
YÜKSEKOVA'DA KARDELEN GÜZELLİĞİ
YÜKSEKOVA'DA KARDELEN GÜZELLİĞİ
YÜKSEKOVA'DA KARDELEN GÜZELLİĞİ
YÜKSEKOVA'DA KARDELEN GÜZELLİĞİ
YÜKSEKOVA'DA KARDELEN GÜZELLİĞİ
YÜKSEKOVA'DA KARDELEN GÜZELLİĞİ
YÜKSEKOVA'DA KARDELEN GÜZELLİĞİ
YÜKSEKOVA'DA KARDELEN GÜZELLİĞİ
YÜKSEKOVA'DA KARDELEN GÜZELLİĞİ
YÜKSEKOVA'DA KARDELEN GÜZELLİĞİ
YÜKSEKOVA'DA KARDELEN GÜZELLİĞİ
YÜKSEKOVA'DA KARDELEN GÜZELLİĞİ
YÜKSEKOVA'DA KARDELEN GÜZELLİĞİ
YÜKSEKOVA'DA KARDELEN GÜZELLİĞİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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