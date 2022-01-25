Yüksekova'da kardan kapanan 38 köy yolu açıldı - Haberler
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Yüksekova'da kardan kapanan 38 köy yolu açıldı

Yüksekova'da kardan kapanan 38 köy yolu açıldı
Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan - Haberler | Güncel

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan 38 köy yolu ulaşıma açıldı.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan 38 köy yolu ulaşıma açıldı.

Yüksekova ve çevresinde etkili olan dün aralıklarla yağan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Kırsal bölgelerdeki kar kalınlığının 1 metreye ulaşması nedeniyle 38 köy yolu kapandı. Kar yağışının etkisini kaybetmesiyle  İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova karla mücadele ekipleri hemen çalışmalara başladı. Yapılan çalışmalar sonucu 38 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.


Yüksekova'da kardan kapanan 38 köy yolu açıldı

Yüksekova'da kardan kapanan 38 köy yolu açıldı

Yüksekova'da kardan kapanan 38 köy yolu açıldı

Yüksekova'da kardan kapanan 38 köy yolu açıldı

Yüksekova'da kardan kapanan 38 köy yolu açıldı

Yüksekova'da kardan kapanan 38 köy yolu açıldı

Yüksekova'da kardan kapanan 38 köy yolu açıldı

Yüksekova'da kardan kapanan 38 köy yolu açıldı

Yüksekova'da kardan kapanan 38 köy yolu açıldı

Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan - Son Dakika Haberleri

Yüksekova, kar, Güncel, Haber

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