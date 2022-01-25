Yüksekova'da kardan kapanan 38 köy yolu açıldı

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan 38 köy yolu ulaşıma açıldı.

Yüksekova ve çevresinde etkili olan dün aralıklarla yağan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Kırsal bölgelerdeki kar kalınlığının 1 metreye ulaşması nedeniyle 38 köy yolu kapandı. Kar yağışının etkisini kaybetmesiyle İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova karla mücadele ekipleri hemen çalışmalara başladı. Yapılan çalışmalar sonucu 38 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.