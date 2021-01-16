Yüksekova'da, kardan kapanan 134 yolun açılması için zorlu mesai

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kar yağışının ardından kapanan 134 köy ve mezra yolunun ulaşıma açılması için aralıksız çalışma başlatıldı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kar yağışının ardından kapanan 134 köy ve mezra yolunun ulaşıma açılması için aralıksız çalışma başlatıldı.

Hakkari Yüksekova'da önceki gün başlayan kar yağışı, özellikle kırsal bölgelerde aralıklarla devam ederken, 57 köy ve 77 mezranın yolu da ulaşıma kapandı. Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, yoğun çalışma başlattı. Yetkililer, yolların büyük bölümünün ulaşıma açıldığını ve çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı