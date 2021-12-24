YÜKSEKOVA'DA KARDAN KAPALI 60 KÖY YOLU, ULAŞIMA AÇILDI - Haberler
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YÜKSEKOVA'DA KARDAN KAPALI 60 KÖY YOLU, ULAŞIMA AÇILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kapanan 80 köy yolundan 60'ı, yeniden ulaşıma açıldı.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kapanan 80 köy yolundan 60'ı, yeniden ulaşıma açıldı. Ekiplerin 20 köy yolunu açmak için çalışmaları sürüyor.

Yüksekova ilçe merkezinde 4 gün boyunca aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından kapanan 80 köy yolunun açılması için yoğun çalışma başlatıldı. İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucu yer yer kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu 60 köy yolu, yeniden ulaşıma açıldı. Kapalı olan 20 köy yolunun açılması için de çalışmalar sürdürülüyor. Yetkililer, kapalı tüm yolların yarına kadar ulaşıma açılacağını söyledi.

YÜKSEKOVA'DA KARDAN KAPALI 60 KÖY YOLU, ULAŞIMA AÇILDI

YÜKSEKOVA'DA KARDAN KAPALI 60 KÖY YOLU, ULAŞIMA AÇILDI

YÜKSEKOVA'DA KARDAN KAPALI 60 KÖY YOLU, ULAŞIMA AÇILDI

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