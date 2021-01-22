Yüksekova'da kardan araba yaptılar
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Yüksekova'da kardan araba yaptılar

22.01.2021 13:31 | Son Güncelleme: 22.01.2021 13:36

Kardan yapılan araba Çivi ve kömür tozundan arabaya şekil verilmesi Esnaf Şirvan Çakan ile röportaj Esnaf Devran Çakan ile röportaj Vatandaşlardan Ayşenur Karakuş ile röportaj - Hakkari Valilikten alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 16 köy 74 mezra yolu...

Kardan yapılan araba

Çivi ve kömür tozundan arabaya şekil verilmesi

Esnaf Şirvan Çakan ile röportaj

Esnaf Devran Çakan ile röportaj

Vatandaşlardan Ayşenur Karakuş ile röportaj - Hakkari

Valilikten alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 16 köy 74 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Vatandaşların ulaşım konusunda sorun yaşamaması için yoğun çaba sarf eden İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri de kent merkezindeki yol ve kaldırımlarda biriken karı temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Yüksekova ilçesinde kar yağışının ardından esnaf, kardan "Murat 131" marka araç yaptı.

İpekyolu üzerinde galericilik yapan iş yeri sahipleri, ilçede etkili olan kar yağışını fırsata çevirerek kardan, dönemin popüler araçlarından olan "Murat 131" marka araba yapmaya karar verdi.

Yeterli kar kalınlığının oluşmasıyla kolları sıvayan esnaf, plastik kapı kolu ve kömür tozu kullanarak yaklaşık 4 saatte kardan araba yaptı.

Kardan arabaya ilgi gösterenler fotoğraf çektirdi.

Yüksekova'da kardan araba yaptılar
Yüksekova'da kardan araba yaptılar
Yüksekova'da kardan araba yaptılar
Yüksekova'da kardan araba yaptılar

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulaş Güven

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