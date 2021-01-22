Yüksekova'da kardan araba yaptılar

Kardan yapılan araba Çivi ve kömür tozundan arabaya şekil verilmesi Esnaf Şirvan Çakan ile röportaj Esnaf Devran Çakan ile röportaj Vatandaşlardan Ayşenur Karakuş ile röportaj - Hakkari Valilikten alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 16 köy 74 mezra yolu...