Yüksekova'da karda mahsur kalan öğrenciler helikopterle tahliye edildi
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Yüksekova'da karda mahsur kalan öğrenciler helikopterle tahliye edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari Yüksekova'da kar nedeniyle mahsur kalan 7 öğrencinin, jandarma ekiplerinin ulaşması ardından helikopterle tahliye edildiğini bildirdi.

17.02.2020 19:51 | Son Güncelleme: 17.02.2020 19:51
Yüksekova'da karda mahsur kalan öğrenciler helikopterle tahliye edildi

Milli Savunma Bakanlığı, 'da kar nedeniyle mahsur kalan 7 öğrencinin, jandarma ekiplerinin ulaşması ardından helikopterle tahliye edildiğini bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hakkari Yüksekova'ya bağlı Büyükçiftlik Köyü Kandilli mezrasında kar nedeniyle mahsur kalan ve jandarma ekiplerinin ulaştığı 7 öğrenci, Kara Kuvvetlerimize ait helikopter ile bölgeden tahliye edildi" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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