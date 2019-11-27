Yüksekova'da kar yağışı etkisini arttırdı
Haberler » Güncel » Yüksekova'da kar yağışı etkisini arttırdı - Haber

Yüksekova'da kar yağışı etkisini arttırdı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisi artırdı.

27.11.2019 23:40 | Son Güncelleme: 27.11.2019 23:40
Yüksekova'da kar yağışı etkisini arttırdı

'nin ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisi artırdı.

Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı başlamasıyla beraber ilçenin Caddesi üzerinde bulunan sürücülere zor anlar yaşattı.

Yetkililer, sürücüleri daha dikkatli ve hız limitlerini aşmaması konusunda uyardılar. Bir yanda kar yağdığını gören çocuklar karın keyfini yaşarken, diğer yanda ise esnaflar iş yerlerinin önünü fırçayla temizledi.

(İHA)

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et