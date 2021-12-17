Yüksekova'da kar yağışı - Haberler
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Yüksekova'da kar yağışı

Yüksekova'da kar yağışı
Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan - Haberler | Güncel

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah da etkili oldu.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah da etkili oldu. Karla mücadele ekipleri, ilçede yolları açık tutmak için yoğun çalışma başlattı.

Yüksekova ile çevresinde soğuk ve kar yağışlı hava etkili olurken, kar kalınlığı, bazı bölgelerde 10 santimetreyi buldu. Karla mücadele ekipleri, yolları açık tutmak için yoğun çalışma başlattı. Sabah saatlerinde yola çıkan sürücüler, kaygan zemin nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı sürücülerin, araçlarının lastiklerine zincir taktığı görüldü. Meteoroloji yetkilileri, bölgedeki kar yağışının pazar gününe kadar aralıklarla süreceğini belirtti.


Yüksekova'da kar yağışı

Yüksekova'da kar yağışı

Yüksekova'da kar yağışı

Yüksekova'da kar yağışı

Yüksekova'da kar yağışı

Yüksekova'da kar yağışı

Yüksekova'da kar yağışı

Yüksekova'da kar yağışı

Yüksekova'da kar yağışı

Yüksekova'da kar yağışı

Yüksekova'da kar yağışı

Yüksekova'da kar yağışı

Yüksekova'da kar yağışı

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Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan - Son Dakika Haberleri

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