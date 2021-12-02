Yüksekova'da kar yağışı - Haberler
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Yüksekova'da kar yağışı

Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan - Haberler | Güncel
Yüksekova'da kar yağışı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı etkili olurken, yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Kar yağışı etkili olurken, yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

İlçede dün akşam etkili olan yağmur sonrası kar yağışı başladı. Cilo Dağları'nın yüksek kesimleri, bembeyaz olurken, bazı köylere de mevsimin ilk karı düştü. Soğuk havanın etkisindeki ilçede küçükbaşlar, meralarda otlatıldı. Yağışın ilçede devam etmesi bekleniyor.


Yüksekova'da kar yağışı

Yüksekova'da kar yağışı

Yüksekova'da kar yağışı

Yüksekova'da kar yağışı

Yüksekova'da kar yağışı

Yüksekova'da kar yağışı

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Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan - Son Dakika Haberleri

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