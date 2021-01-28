Yüksekova'da kar yağışı
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Yüksekova'da kar yağışı

28.01.2021 10:26 | Son Güncelleme: 28.01.2021 10:33
Yüksekova'da kar yağışı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Karla mücadele ekipleri, ilçede yolları açık tutmak için yoğun çalışma yürütüyor.

Yüksekova ve bölgede zaman zaman sıfırın altında 30 dereceye kadar düşen hava sıcaklığıyla bugün sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışı ile birlikte ilçe merkezinde ve bağlı köylerde karla mücadele ekipleri, yolları açık tutmak için yoğun çalışma başlattı. Kar yağışının, bölgede pazar gününe kadar aralıklarla devam edebileceği belirtildi.


Yüksekova'da kar yağışı
Yüksekova'da kar yağışı
Yüksekova'da kar yağışı
Yüksekova'da kar yağışı
Yüksekova'da kar yağışı
Yüksekova'da kar yağışı
Yüksekova'da kar yağışı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar KAPLAN

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