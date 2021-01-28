Yüksekova'da kar yağışı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Karla mücadele ekipleri, ilçede yolları açık tutmak için yoğun çalışma yürütüyor.

Yüksekova ve bölgede zaman zaman sıfırın altında 30 dereceye kadar düşen hava sıcaklığıyla bugün sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışı ile birlikte ilçe merkezinde ve bağlı köylerde karla mücadele ekipleri, yolları açık tutmak için yoğun çalışma başlattı. Kar yağışının, bölgede pazar gününe kadar aralıklarla devam edebileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar KAPLAN