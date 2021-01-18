Yüksekova'da kar yağışı
18.01.2021 11:01 | Son Güncelleme: 18.01.2021 11:06
Kar yağışı Vatandaşların arabalarının üzerinde biriken karı temizlemesi Kar altında kalan araçlar Araçların trafikteki seyri HAKKARİ - Yüksekova'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kar yağışı
Vatandaşların arabalarının üzerinde biriken karı temizlemesi
Kar altında kalan araçlar
Araçların trafikteki seyri HAKKARİ - Yüksekova'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulaş Güven