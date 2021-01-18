Yüksekova'da kar yağışı
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Yüksekova'da kar yağışı

18.01.2021 11:01 | Son Güncelleme: 18.01.2021 11:06

Kar yağışı Vatandaşların arabalarının üzerinde biriken karı temizlemesi Kar altında kalan araçlar Araçların trafikteki seyri HAKKARİ - Yüksekova'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı

Vatandaşların arabalarının üzerinde biriken karı temizlemesi

Kar altında kalan araçlar

Araçların trafikteki seyri HAKKARİ - Yüksekova'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Yüksekova'da kar yağışı
Yüksekova'da kar yağışı
Yüksekova'da kar yağışı
Yüksekova'da kar yağışı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulaş Güven

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